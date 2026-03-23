ＳＵＢＡＲＵ陸上競技部にことしも２人の大卒ルーキーが加わり、２３日に太田市内でお披露目されました。 ＳＵＢＡＲＵ陸上競技部に新たに加入したのは、城西大学のエースとして活躍した斎藤将也選手と中央大学ではスタミナ型のランナーだった白川陽大選手の２人です。 斎藤選手は大学時代、４年連続で箱根駅伝に出場、１・２年時には「花の２区」を任されました。スバルでは、５０００メートルと