2020年7月の熊本豪雨で被災し、一部区間で運休が続く第三セクター「くま川鉄道」（熊本県人吉市）は23日、人吉温泉（人吉市）−湯前（同県湯前町）間の全線24・8キロでの運行を9月20日に再開すると明らかにした。