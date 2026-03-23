創業の地への恩返し 看板メニュー「元祖和風ラーメン」を提供 島田市で創業したラーメンの名店が地元の特別養護老人ホームで自慢の一杯をふるまいました。 【写真を見る】地元の特別養護老人ホームで振舞われたラーメン 外食が難しくなった高齢者施設で多くの人が笑顔になりました。 島田市阪本の特別養護老人ホームでラーメンを提供したのは、市内に本店を構える「麺屋燕」