JR藤枝駅から車で30分 内覧会で公開された「陶芸体験」 静岡県藤枝市の中山間地域に陶芸や温泉などが楽しめる道の駅「ゆとりえせとや」が4月にオープンします。 【写真を見る】4月にオープンする陶芸や温泉などが楽しめる道の駅「ゆとりえせとや」 自然の中でアートに触れる「体験型」の施設で地域の活性化を目指します。 JR藤枝駅から車で30分ほど、自然豊かな瀬戸谷地区に誕生するのは、新たな道の駅「ゆ