荷物を運ぶことに特化した新幹線の運行が、きょうから始まりました。【映像】「荷物専用新幹線」から荷物を積み下ろす様子小林実況「盛岡から新幹線で到着した荷物の積み下ろし作業が行われています」JR東日本が始めた「荷物専用新幹線」は、車両の座席を撤去して、台車のまま荷物を載せられるようにしました。車両は7両で、最大1000箱程度の段ボールを運べるということです。平日に毎日1本、東北新幹線の「やまびこ」に連