他人名義の証券口座に不正アクセスし、株価をつり上げた罪に問われた中国籍の男に、東京地裁は懲役3年、執行猶予5年、罰金400万円などの判決を言い渡しました。【映像】護送される林欣海被告（実際の様子）中国籍の林欣海被告（38）は、去年3月、他人名義の10口座に不正にアクセスし、特定の銘柄の株を大量に買い付けることで株価をつり上げたとして金融商品取引法違反の罪などに問われています。23日の判決で、東京地裁は「