イラン情勢の影響で停止していた「わさビーフ」の生産が再開されました。【映像】きょう生産再開された「わさビーフ」兵庫県朝来市に本社を置く山芳製菓は、12日から停止していた主力の「ポテトチップスわさビーフ」など、6製品の生産をきょう（23日）から再開し、あす（24日）から順次出荷すると発表しました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖で、食用油を温めるボイラーに使う重油の調達が困難になったとしていましたが、確保