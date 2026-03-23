お笑いタレントの山田花子（51）が21日、YouTubeチャンネルを更新。夫とケーキ作りをする様子を公開し、反響が寄せられている。【映像】山田花子が夫に作った手料理や2ショット（複数カット）2010年にトランペット奏者の福島正紀（55）と結婚し、13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。ブログでは、兄弟に好評な「カレー肉じゃが」や、毎朝夫に作っているサラダなど、家庭的な手料理も紹介してきた。夫婦で誕生日のケーキ作り