女優の本田翼（33）が23日、自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーシーを満喫する様子を公開し、反響を呼んだ。本田はオフの日にディズニーシーを訪れたようで、アトラクションの前でのショットや、パークの定番「ギョウザドッグ」やドリンクを楽しむオフショットを複数投稿。ファンからは「楽しそうだね！可愛い」「オフを楽しんでるばっさーほんとかわいい」「人がいっぱいだったから声掛けられなかったけどオーラ凄