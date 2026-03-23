歌手の工藤静香（55）が21日、Instagramを更新。「ちょっと形は悪いけど 笑」とコメントしたスイーツ作りの様子を公開し、注目を集めている。【映像】工藤静香の“すんごい豪邸”と話題の自宅や手料理（複数カット）これまでも「すんごい豪邸」「お庭が公園のようで自然豊かでステキです」などのコメントが寄せられた、カラフルな落ち葉が印象的な広々とした自宅の庭で、愛犬たちが遊びまわる動画や、「少し焦がしました〜」と