英公共放送BBCの新たな会長に内定したと報じられたマット・ブリティン氏＝2016年（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英紙タイムズは22日、公共放送BBCの新たな会長に米IT大手グーグルの元幹部マット・ブリティン氏（57）が内定したと報じた。19日のBBC理事会で承認された。今週中に正式発表される見通し。タイムズによると、ブリティン氏はテレビ報道に直接関わったことはないという。BBCは2024年11月の米大統領選を巡り、トラ