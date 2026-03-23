プラハの空港に到着し、ポーズをとるフィギュアスケート女子の坂本花織（右）と中井亜美＝23日（共同）【プラハ共同】フィギュアスケートの世界選手権（25日開幕）に出場する女子でミラノ・コルティナ冬季五輪銀メダルの坂本花織（シスメックス）ら日本勢が23日、開催地プラハに到着した。坂本は現役最後の大会へ「びっくりするぐらいストレスフリー。めっちゃ元気。もうやり切るだけ」と笑顔で抱負を語った。男子で五輪銀メダ