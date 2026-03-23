農林水産省は２３日、２０２５年産の主食用米の需要見通しを下方修正し、６９１万〜７０４万トンになるとの見通しをまとめた。昨年１０月時点で６９７万〜７１１万トンと見込んでいたが、最大７万トンの引き下げとなる。一方、２５年産は前年に比べて収穫量が大幅に伸び、民間在庫量も適正水準を上回ると見込んでおり、コメの価格が大幅に下がる可能性がある。需要見通しは、昨年７月から今年１月の卸売業者など精米事業者の精