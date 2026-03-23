元巨人監督の堀内恒夫さん（78）が23日、自身のブログを更新。開幕2軍スタートが決まった巨人・戸郷翔征投手（25）にエールを送った。「戸郷翔征が2軍再調整へ」のタイトルでエントリー。「本当は落としちゃいけない選手だけど今回は仕方がないだろうね」と阿部慎之助監督（47）ら首脳陣の決定に理解を示した上で、前日22日に行われた楽天とのオープン戦（東京D）で2死球を与えるなど1回3安打4失点降板となったリリーフでの