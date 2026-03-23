歌舞伎俳優中村鴈治郎（67）、中村壱太郎（35）親子が23日、京都市のMOVIX京都でシネマ歌舞伎「曽根崎心中」（4月10日公開）の舞台あいさつ付き完成披露上映会に出席した。近松門左衛門が描いた、お初と徳兵衛の美しくも悲劇的なラブストーリー。人間国宝の坂田藤十郎さんと鴈治郎が出演した舞台がシネマ歌舞伎化された。藤十郎さんはお初を当たり役にしており、生涯で1400回以上つとめた。シネマ歌舞伎になった舞台は09年上演のも