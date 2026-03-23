日本ビジネスシステムズ(JBS)とアバナードは3月23日、「Microsoft Ignite 2025」で発表された「Microsoft Agent 365」「Microsoft Entra Agent ID」など、マイクロソフトの方向性をふまえ、企業におけるAIエージェント活用の拡大に伴い顕在化するガバナンス、セキュリティ、ID統制の課題解決を目的とした協業を開始した。○協業の概要協業においてJBSは、マイクロソフトのプラットフォームにおける設計・構築・運用の実績を生かし