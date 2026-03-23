【その他の画像・動画等を元記事で観る】昨年公開の大ヒットアニメ映画「劇場版 うたの プリンスさまっ TABOO NIGHT XXXX」では美風 藍 役を務め、4月からは舞台『源-minamoto- 銀灰の時旅人』で巴御前 役を担当するなど、声優・俳優・舞台など様々なフィールドで活躍している蒼井翔太。23日実施のYouTube Live生配信にて、約2年振りとなるライブツアー「蒼井翔太 LIVE 2026 WONDER lab. LIMITLESS」の開催をファンに向けて発表し