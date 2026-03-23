鹿児島ユナイテッドFCは、アウェーで鳥取と対戦し、PK戦のすえ勝利。連勝で2位キープです。 連勝へ、アウェーに乗り込んだ白のユナイテッド。ここまで5位の鳥取と対戦しました。 試合は立ち上がりからユナイテッドペースに。前半5分、縦への早い攻撃から中山。 さらに、今シーズン初スタメンの有田がシュートも、ポストに阻まれます。 後半も怒涛の攻撃を見せたユナイテッド。しかし、11