りそなグループB2鹿児島レブナイズは、ホームで静岡と連戦。連敗脱出の快勝です。 お茶どころ同士の対決となった、静岡とのホーム戦。「グリーンDAY」としてレブナイズは緑のユニホームで臨みました。 前半、兒玉の早いパスから、構えていた飴谷。互いにフリーの選手がシュートを沈め、一進一退の攻防に。 レブナイズは、リバウンドや、高い位置からのプレッシャーなど守備か