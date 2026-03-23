JAグループが来年度の事業計画を発表するため、鹿児島市で23日に会見を開きました。そのなかで水迫畜産の不正表示問題にも触れ、「誠に遺憾」と問題視しました。 23日に開かれた会見には、JAグループ鹿児島の中央会、厚生連、信連、経済連が参加し、新年度の事業計画を発表しました。 会見では水迫畜産の不正表示問題にも触れ、経済連の柚木弘文会長は「誠に遺憾」と話し、鹿児島の畜産物に対する風評被害への懸念も