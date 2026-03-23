いちき串木野市沖で構想が浮上している洋上風力発電について、計画に反対する市民グループが23日、鹿児島県に対し要請書を渡しました。 国は再生可能エネルギーの普及に向けて洋上風力発電の整備を進めています。国内では今月、福岡県北九州市の沖合で稼働するなど、4か所で商業運転していて、事業化する場合は、沿岸自治体などの意見を都道府県が取りまとめ、国に「情報提供」することが必要です。 県は去年4月、い