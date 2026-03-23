鹿児島県指宿市の水迫畜産が牛肉の産地などを不正に表示していた問題で、新たに垂水市が、ふるさと納税の返礼品としていたことを明らかにしました。県内では5つの市で少なくとも寄付の件数は3万900件、寄付額は3億5200万円に上っています。 この問題は、指宿市の水迫畜産が2023年1月から2024年1月にかけて、沖縄県産や宮崎県産を「鹿児島県産」などと不正に表示していたものです。 きょう3月23日、新たに垂水市が水迫畜産の商品