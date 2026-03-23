3人制バスケットボール、3X3UNITEDのプレーオフがアミュ広場で行われました。鹿児島からは、EXPLORERS KAGOSHIMAが出場しました。 3X3UNITEDは3人制バスケのプロリーグです。 （記者）「プレーオフが今年は鹿児島でおこなわれました。会場は午前中から多くの観客でにぎわっています」 今季の上位チームなどによる優勝決定戦＝プレーオフが行われました。 リーグに参戦しているEXPLO