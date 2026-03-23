荒茶の生産量が2年連続で日本一となった鹿児島県。23日、種子島では、“日本一早い新茶”の摘み取りが始まりました。 種子島は温暖な気候を生かした「走り新茶」の産地として知られ、島の各地で茶葉が栽培されています。 西之表市ではきょう23日、去年より3日早く、“日本一早い新茶”の摘み取りが始まりました。 「松寿」という種子島のみで栽培される極早生の品種で、ミルクのような風味と甘みが特徴です。 摘み取った200キ