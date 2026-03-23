ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が、2025年3月22日にインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬・デコピンの近影を披露した。カメラ目線でキュートな表情大谷選手のストーリーズでは、カメラ目線で写った愛犬・デコピンのどアップショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、クッションや家具などが見える部屋らしき場所をバックに、ちょこんと座るデコピンがカメラ目線で、キュートな表情をみせてい