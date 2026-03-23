バレーボール・Vリーグのフラーゴラッド鹿児島は、プレーオフ進出をかけて、奈良ドリーマーズとアウェーで対戦しました。 レギュラーシーズン最終節。東西2位までのプレーオフ進出をつかむには、2試合ともに、セットカウント3対0、もしくは3対1での勝利が必要です。対戦相手の奈良は今季2試合を戦い、いずれもフルセットまでもちこまれた強敵です。 20日の初