メ～テレ（名古屋テレビ） 少子化によって母校が統合されることになり、閉校に。そんな日を前に、卒業生たちを中心に特別な1日がつくり上げられました。 3月21日、岐阜県恵那市立明智中学校で開かれた学園祭。 これが、母校で過ごす最後の日です。 「悲しいというか、懐かしかったなって」(卒業生) 「最後にいい思い出になったのでよかった」(卒業生) 卒業生たちを中心に作られた“思い出の1日”です。 「明智