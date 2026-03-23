全国各地から桜の便りが届いています。23日の時点で福岡での発表はまだですが、北九州市では車の中に満開の桜が咲きました。 ■運転手「ご乗車ありがとうございます。」勝山タクシーが23日から始めた、この時期恒例の「お花見タクシー」です。 桜が彩るのは、車内だけではありません。車体には桜のシール。乗車した人に貼ってもらう参加型の企画です。■勝山タクシー・廣石敏文社長「桜が咲く前から