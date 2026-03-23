ロンドンではドル買い優勢となっている。トランプ米大統領が現地21日夜にイランがホルムズ海峡を開放しなければイランの発電所を攻撃する考えを示したのに対し、イラン軍は徹底抗戦する構えを見せ、中東での軍事衝突の激化懸念が強まっていることで、「有事のドル買い」が広がっている。 豪ドル/ドルは、東京で軟調に推移したあと、ロンドンで一段と値を下げ、2月6日以来の安値水準となる0.6922付近まで一時下落した。ユ&