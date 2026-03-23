欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会メンバーのカジミール・スロバキア中銀総裁 ＥＣＢは、インフレが長期間目標を上回るなら躊躇なく行動する。 今後数カ月間のインフレの高騰に対して、我々にできることはほとんどない。 インフレには明確な上振れリスクがあり、成長には下振れリスクがある。