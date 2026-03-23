今年度末で閉校する木曽郡木曽町の開田中学校。学びやに感謝を伝えようと、卒業生有志が企画した閉校イベントが開かれました。雪化粧した御嶽山を望む校舎。木曽町の開田中学校です。生徒数の減少などにより、今年度末で閉校し、79年の歴史に幕を下ろします。卒業生は「閉校は寂しいですけど、ここで育ててもらった感謝をしながら一日過ごしたいなと」卒業式から2日後。校舎には多くの卒業生の姿が…。最後に誰もが学校に訪れる機