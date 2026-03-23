米女子プロゴルフツアーを主戦場とする渋野日向子（サントリー）が、２６日開幕のフォード選手権（〜２９日、アリゾナ州ワールウインドＧＣ）でウェイティング（待機選手）から繰り上げでエントリーリストに滑り込み、出場が決まった。渋野は昨季、ＣＭＥポイントランク１０４位でシード獲得を逃したが、最終予選会を２４位で突破して今季の出場資格を得た。出場優先順位は高くなく、今大会はウェイティングとして待機していた