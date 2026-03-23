大阪市の横山英幸市長が２３日に会見し、市の中心部に２２日から出没している若い雄のシカ１頭について今後の対応に言及した。この日、囲み取材に応じた横山市長は現在、市民にシカに近づかず餌付けをしないよう呼びかけていることに言及。約３０キロ離れた奈良公園から来たのではないかという説もあるシカについて「シカさんが大阪市の方に入って来られたようでして…。どこから来られたシカなのか、ちょっと明確に根拠がない