俳優・鈴木亮平が主演するＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）が２９日に最終回を迎える（２０分放送拡大）。２２日の第９話では放送されなかった最終回の予告映像が公式ＳＮＳやＹｏｕＴｕｂｅで公開され、その内容に驚きが広がっている。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）第９話の最後、合六一派に捕まってしまう早瀬（鈴木）と夏海（戸田恵梨香）。早瀬は冬橋（永瀬廉）に銃口を向けられて絶体絶命