お家にある材料で即席！納豆ステーキ お家にある常備食品の納豆、卵、油揚げなどを活用して作る「納豆ステーキ」をご紹介。外はサクサク、中はふわふわでボリュームも満点でおいしいですよ。 納豆と付属のタレ、ねぎ、卵、砂糖などを混ぜ、油揚げに入れてフライパンで焼けばできあがり！ 10分で作れて手軽なのも特徴です。 サクサク美味＆ボリューム満点！と嬉しい声多数 つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「