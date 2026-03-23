スノーボード・ハーフパイプの「ザ・スノーリーグ」でシーズン覇者となり、帰国した戸塚優斗＝23日、羽田空港スノーボード・ハーフパイプの招待選手が争う「ザ・スノーリーグ」で第1シーズン覇者となった男子の戸塚優斗（ヨネックス）と女子の冨田せな（宇佐美SC）が23日、羽田空港に帰国して取材に応じ、ミラノ・コルティナ冬季五輪王者の戸塚は「五輪に向けてやってきたことが連鎖して、毎回安定した成績を出せた」と喜びを口