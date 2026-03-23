新潟海上保安部は23日、新潟東港で原油の積み込みを行っていたタンカーの配管から油が海上へ流出したと発表しました。油が流出したのは新潟東港の西1号桟橋付近です。海上保安部によると23日午後3時半前、タンカーの「海悠丸」から第九管区海上保安本部に油が流出したという連絡がありました。「海悠丸」は新潟東港の西1号桟橋付近で原油の積み込みを行っていたところ、ベントポストと呼ばれるタンカーの甲板上