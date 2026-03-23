約3000人が新たな門出を迎えました。3月23日、新潟大学の卒業式が行われ学生たちはそれぞれの道へ気持ちを新たにしました。華やかな袴と晴れやかな笑顔が門出の日を彩ります。＜新潟大学の卒業生＞「別れが寂しいって思える友達に出会えたのが幸せだなって思います」23日、朱鷺メッセで開かれたのは新潟大学の卒業式です。2022年に入学した今年度の大学4年生。入学時には新型コロナウイルスの影響でリモート授業も経験しまし