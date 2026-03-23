「第22回全日本長ぐつアイスホッケー選手権大会」で、秋田県連盟チームが女子の部で初めての優勝、混成の部では準優勝に輝きました。秋田県勢としては女子単独チームでの出場は史上初で、初出場での初優勝です。関係者は「秋田の歴史的な好成績」と喜びを語りました。秋田県ながぐつホッケー連盟によりますと、「第22回全日本長ぐつアイスホッケー選手権大会」は、1月31日と2月1日の2日間、北海道釧