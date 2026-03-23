香川県が進める旧県立体育館の解体工事をめぐり、事前の調査でアスベストが検出されている問題で、香川県の池田知事は、健康被害が及ばないよう安全確保が第一とし「年度内の着工にこだわらない」考えを示しました。 （池田豊人香川県知事）「安全の確保が第一ですので年度内が大事なわけではありません」 きょう（23日）の会見で述べたものです。旧県立体育館の解体工事について県は、今年度中の着工を目指していますが、事前の