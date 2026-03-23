ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来選手が母校の倉敷翠松高校を訪れ、後輩たちと交流しました。 【写真を見る】スノーボード男子ビッグエアで金メダル・木村葵来選手母校の倉敷翠松高校で後輩たちと交流【岡山】 首から金メダルをさげ登場した木村葵来選手を後輩たちが拍手で出迎えます。 母校の倉敷翠松高校への金メダル獲得の報告です。在校生ら