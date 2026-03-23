Lizzoが、新曲「Don’t Make Me Love U」を3月20日にリリースし、同時にMVを公開した。 （関連：【映像あり】Lizzo、過去の自分と向き合う様子を描いた新曲「Don’t Make Me Love U」MV） 同楽曲は、長年のコラボレーターであるリッキー・リードとチェチェ・アララをプロデューサーに迎えた、壮大でエモーショナルなアンセム感満載のバラード。Lizzoの新たな音楽的フ