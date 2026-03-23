最近、20代の同僚からお金の使い方について相談されることがよくあります。「社会人になってから、給料日の前日に口座を見て反省することが多くなりました」「自由に使えるお金は増えたけど、無駄遣いもしたくなくて……」そんな時は、「満足できるお金の使い方を身につけるために、まずは判断軸を持とう」とアドバイスをしています。この「判断軸を持つ」とはどういうことか、詳しく説明していきます。■お金を使う基準が「どう見