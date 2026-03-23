連日のスター登場が話題だ。サッカー日本代表の公式アカウントが、３月23日に更新。「COMING SOON“ここから、行こう。最高の景色へ！”」などと綴り、「SAMURAI BLUE POP UP」を告知した。今回のビジュアルは、出口夏希さん。その前は広瀬すずさん、有村架純さん、今田美桜さんが起用されている。大物女優たちが代表ユニを着用したこの投稿には、以下のような声があがっている。 「サッカー日本代表、次々に国民的女