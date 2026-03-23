【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46のオフィシャルYouTubeチャンネルにて、最新映像作品『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』から、「I want tomorrow to come」のライブ映像が公開された。 ■四期生9名が楽曲の途中から参加 「I want tomorrow to come」は2024年10月にリリースされた10thシングルで、三期生・山下瞳月がセンターを務めている。昨年のツアーのド&#