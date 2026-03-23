【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子が、新作ライブBlu-ray＆DVD『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’』を4月29日にリリースすることが決定した。 ■熱狂と感動を刻んだ横浜アリーナ公演 4thアルバム『BON BON VOYAGE』を引っさげ、新潟を皮切りに全国9ヵ所を巡った『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’』。その熱狂と感動を刻んだ横浜アリーナ公演を映像化。旅と冒険