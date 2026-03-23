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●犬猫生活 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：4月23日 事業内容：ペットフードをはじめとしたペット関連商品の 企画・製造・販売 仮条件決定日：4月6日 想定発行価格：2990円 上場時発行済み株式数：261万6000株 公募：33万株 売り出し：28万株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限9万1500株 ブックビルディング期間：4月8日～