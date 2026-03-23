3月23日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― カメイ [東証Ｐ]決算月【3月】3/23発表 毎年3月末時点で100株以上を1年以上継続保有する株主を対象に、保有株数に応じて500～1万円相当のQUOカードまたはカタログギフトを贈呈する。ただし、初回の26年3月末基準日に限り、