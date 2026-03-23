高市早苗首相はこのほど米国を訪問し、トランプ米大統領と会談した。今回の訪米は、歴代首相の訪米と比べても国際世論の注目度が非常に高かった。しかし、焦点となったのは従来の外交議題ではなく、いくつかの細かな所作であり、それが世界的な話題となった。トランプ大統領は日本人記者の質問に答える中で、米国がイランに対して大規模な軍事行動を行う際に同盟国へ事前通告しなかったことについて弁明し、その中でこの攻撃を第2