3月16日に文化放送が発表した、フリーアナウンサー・生島ヒロシの新番組『生島ヒロシの日曜9時ですよ〜』をめぐり、業界内で賛否が分かれている。生島は、TBSの局アナを辞めた後、自らマネジメント事務所「生島企画室」を設立。看板タレントとして長年、プレーヤー兼オーナーとして君臨した。「ところが、昨年1月、TBSラジオのレギュラー番組内でパワーハラスメントが発覚。生島さんは番組を降板し、芸能活動を無期限自粛しま